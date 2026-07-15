Concert Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne Salle Poirel Nancy
vendredi 6 novembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
49.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 22:00:00
Date(s) :
2026-11-06
Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne, une tournée Guitare Voix ? Mais quelle évidence ! De la bouche même de plusieurs artistes, ce duo est d’une telle alchimie, que certains pensaient même qu’il avait déjà été créé.
La rencontre entre ces deux musiciens a tout de suite été imprégnée d’une magie extraordinaire, puisque juste après leur première répétition, pour un concert au Québec, ils ont décidé d’entrer en studio dès le lendemain pour enregistrer 15 titres en deux jours. Le spectacle accueillera des chansons d’hier et d’aujourd’hui toujours animées par l’éternelle magie charismatique de Lynda Lemay ! Des textes magnifiques tantôt drôles, tantôt profonds, mais à chaque fois livrés dans une sincérité désarmante qui provoque un torrent d’émotion incontrôlable. Deux artistes sans fioriture… Autour de leur Guitare.Tout public
49.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
Lynda Lemay and Jean-Félix Lalanne, a “Guitar and Vocals” tour?%A0%A0But of course!%%A0%A0According to several artists themselves, this duo has such great chemistry that some even thought it had already existed.
The meeting between these two musicians was immediately imbued with extraordinary magic, since right after their first rehearsal for a concert in Quebec, they decided to go into the studio the very next day to record 15 tracks in two days.%A0%A0The show will feature songs from yesterday and today, always brought to life by Lynda Lemay’s timeless, charismatic magic!%A0%A0Magnificent lyrics—sometimes funny, and profound, yet always delivered with a disarming sincerity that sparks an uncontrollable flood of emotion.%A0%A0Two artists without frills… Surrounded by their guitars.
L’événement Concert Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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