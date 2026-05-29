Concert Marguerite Charabia Festival La Cartonnerie Reims

Reims

Concert Marguerite Charabia Festival

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Tout public

Présence captivante

Révélée lors de sa participation à la Star Academy par ses performances vibrantes et sa personnalité lumineuse, Marguerite poursuit son ascension.

Son premier single Les filles, les meufs , a frappé fort une confession intime et décomplexée sur sa bisexualité, portée par une mélodie entêtante et des textes d’une sensibilité rare. Une façon pour elle de chanter ce qui la guide, la réjouit et la questionne — son rapport à la féminité, à la masculinité, à sa place dans le monde, construite au fil d’une vie de cadette au milieu de trois frères.

Après une première tournée solo complète, elle revient avec deux nouveaux titres La boss et Crash Test , et repart à la conquête de la France. Marguerite intrigue, captive, émeut — sans jamais perdre de son espièglerie.

Ne manquez pas son passage à La Cartonnerie dans le cadre du festival Charabia. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Marguerite Charabia Festival

L’événement Concert Marguerite Charabia Festival Reims a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne