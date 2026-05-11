Concert Mathieu Pirro Cours des Platanes Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Mathieu Pirro

Samedi 23 mai 2026 de 14h30 à 16h30. Cours des Platanes 18, rue Jean et Marcel de Fontenaille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la journée marché des créateurs à l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, le Lions Club Aix Passion organise un concert de l’artiste Mathieu Pirro.Familles

Quand la musique devient une véritable rencontre.

Avec plus de 30 ans de scène, Mathieu Pirro vous embarque dans un voyage musical intense et authentique. De Brel, Gainsbourg, Brassens, Aznavour à The Beatles, Simon & Garfunkel ou les Rolling Stones, il revisite les plus grandes chansons avec une énergie contagieuse et une sensibilité unique.

Sa voix puissante et nuancée, portée par un piano riche et vibrant, donne une nouvelle vie à ces classiques… et vous touche en plein cœur.



L’intégralité des dons récoltés à cette occasion sera reversée aux œuvres de Saint Thomas de Villeneuve, via le Lions Club Aix Passion Culture. .

Cours des Platanes 18, rue Jean et Marcel de Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lionsclubaixpassionculture@gmail.com

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English :

The Lions Club Aix Passion is organizing a concert by artist Mathieu Pirro as part of the Marché des Créateurs day at the Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve.

L’événement Concert Mathieu Pirro Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence