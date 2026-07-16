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Concert Matt Van T. Two-Man-Band, Salle des Fêtes Le Patio, Carvin

samedi 10 octobre 2026 · Salle des Fêtes Le Patio · Carvin

Concert Matt Van T. Two-Man-Band, Salle des Fêtes Le Patio, Carvin

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Salle des Fêtes Le Patio
Adresse
Route de Meurchin, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Entrée libre

Concert Matt Van T. Two-Man-Band Samedi 10 octobre, 19h00 Salle des Fêtes Le Patio Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:30:00+02:00

Matt VAN T, révélé cette année dans The Voice au sein de l’équipe de Florent Pagny en concert avec son Two-Man-Band à Carvin !

Accompagné de son Two Man Band, il vous fera voyager dans un univers 100 % rétro, country et blues, mêlant guitare, contrebasse, violon, mandoline et steel guitar pour un concert aussi chaleureux que festif.

Une ambiance conviviale, de la bonne musique et de belles découvertes vous attendent tout au long du festival.

Réservez votre soirée du samedi et venez partager ce grand moment avec nous !
Entrée Gratuite, samedi 10 octobre, salle le Patio.

Salle des Fêtes Le Patio Route de Meurchin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr https://www.carvin.fr/carvinfr/annuaire/detail/structures/le-patio.html Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Concert Matt Van T. Two-Man-Band

Matt Van T et Fesch’tis Houblon

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