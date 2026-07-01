Concert : Matthieu Teteu et Simon Charrier, Chapelle Saint-Michel, Puy-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Michel · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Concert : Matthieu Teteu et Simon Charrier Samedi 19 septembre, 16h30 Chapelle Saint-Michel Lot
Tarif adulte : 10€. Gratuit pour les enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Concert de musiques brésiliennes par le duo Matthieu Teteu et Simon Charrier, à la guitare, à la clarinette et au chant.
Entrée : 10 €.
Chapelle Saint-Michel 8 – 9 rue du Fort, 46700 Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie http://www.puylevequepatrimoine.com Chapelle Saint-Michel au coeur de la Cité médiévale Parking dans les rues adjacentes
Concert de musiques Brésiliennes par le duo Matthieu Teteu et Simon Charrier ( guitare, clarinette et chant) entrée 10 €
©Association puy l’Evêque patrimoine
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