Concert Mélodie Guitare Salle Eclipse Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux

Concert Mélodie Guitare

Salle Eclipse 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vendredi 5 juin à 20h30, venez assister au concert de Mélodie Guitare pour les 20 ans de Résédia au Casino de Pougues les Eaux.

Tarifs 10€ 5€

Billetterie à la FNAC, à Résédia à Nevers et sur place le jour j selon les disponibilités. .

Salle Eclipse 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Mélodie Guitare

L’événement Concert Mélodie Guitare Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cap Grand Nevers