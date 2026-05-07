Concert Mélodie Guitare Salle Eclipse Pougues-les-Eaux
Concert Mélodie Guitare Salle Eclipse Pougues-les-Eaux vendredi 5 juin 2026.
Pougues-les-Eaux
Concert Mélodie Guitare
Salle Eclipse 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Vendredi 5 juin à 20h30, venez assister au concert de Mélodie Guitare pour les 20 ans de Résédia au Casino de Pougues les Eaux.
Tarifs 10€ 5€
Billetterie à la FNAC, à Résédia à Nevers et sur place le jour j selon les disponibilités. .
Salle Eclipse 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Mélodie Guitare
L’événement Concert Mélodie Guitare Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cap Grand Nevers
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