Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Mélodie Guitare Salle Eclipse Pougues-les-Eaux

Concert Mélodie Guitare Salle Eclipse Pougues-les-Eaux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Salle Eclipse

Adresse : 1315 Avenue de Paris

Ville : 58320 Pougues-les-Eaux

Département : Nièvre

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pougues-les-Eaux

Concert Mélodie Guitare

Salle Eclipse 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Vendredi 5 juin à 20h30, venez assister au concert de Mélodie Guitare pour les 20 ans de Résédia au Casino de Pougues les Eaux.
Tarifs 10€ 5€
Billetterie à la FNAC, à Résédia à Nevers et sur place le jour j selon les disponibilités.   .

Salle Eclipse 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Mélodie Guitare

L’événement Concert Mélodie Guitare Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cap Grand Nevers

À voir aussi à Pougues-les-Eaux (Nièvre)