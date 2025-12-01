Concert Memento+ Armande Ferry-Wilczeck (1e partie) Lignières

Concert Memento+ Armande Ferry-Wilczeck (1e partie)

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Chanson, jazz, littérature aux côté de Memento, groupe de Jazzmen et Armande qui présentera des extraits de son nouvel album arrangé par Anteo Placer en 1ère partie.

Memento La pulsation vitale du jazz équilibre l’atmosphère nostalgique, feutrée et brumeuse de l’écrivain. L’osmose entre ces grands musiciens est perceptible, sur le fil de l’émotion.

Sur les pavés de mon enfance, je vais planter des arbres. , Armande a toujours aimé marcher, prendre son bâton du pèlerin, aller à la rencontre du monde, d’elle-même. Sur ce chemin, elle rencontre souvent la nuit mais aussi la force pour transformer chaque expérience en beauté. 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

Chanson, jazz and literature with Memento, a group of jazzmen, and Armande, who will present excerpts from her new album arranged by Anteo Placer in the 1st half.

