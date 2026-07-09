Concert Mentissa L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Mentissa

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 23:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Celles et ceux qui ont vu Mentissa en concert ne seront pas surpris l’interprète de Et Bam à la voix bouleversante peut se transformer en bête de scène pop vitaminée si le tempo s’accélère !

C’est cette Mentissa version dancefloor qui fait son retour avec Désolée , et l’on se plaît à imaginer une sorte de Chappell Roan Belge ayant croisé une ligne de basse version French Touch. Le résultat ? Un hymne décomplexé et euphorisant qui fera danser les foules dès l’automne 2026 dans toute la France et plus encore !

Réservation en ligne.Tout public

25 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

Those who have seen Mentissa in concert won’t be surprised: the singer behind “Et Bam,” with her moving voice, can transform into an energetic pop performer when the tempo picks up!%A0

It’s this dancefloor version of Mentissa that’s making a comeback with “Désolée,” and it’s fun to imagine a sort of Belgian Chappell Roan crossed with a French Touch-style bassline. The result? An uninhibited, euphoric anthem that will have crowds dancing starting in the fall of 2026 throughout France and beyond!

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L’événement Concert Mentissa Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY