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AGENDA · Nancy

Concert Mentissa L’Autre Canal Nancy

jeudi 1 octobre 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
25 Tarif réduit

Nancy

Concert Mentissa

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
25
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01 23:30:00

Date(s) :
2026-10-01

Celles et ceux qui ont vu Mentissa en concert ne seront pas surpris l’interprète de Et Bam à la voix bouleversante peut se transformer en bête de scène pop vitaminée si le tempo s’accélère ! 

C’est cette Mentissa version dancefloor qui fait son retour avec Désolée , et l’on se plaît à imaginer une sorte de Chappell Roan Belge ayant croisé une ligne de basse version French Touch. Le résultat ? Un hymne décomplexé et euphorisant qui fera danser les foules dès l’automne 2026 dans toute la France et plus encore !

Réservation en ligne.Tout public
25  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27 

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English :

Those who have seen Mentissa in concert won’t be surprised: the singer behind “Et Bam,” with her moving voice, can transform into an energetic pop performer when the tempo picks up!%A0

It’s this dancefloor version of Mentissa that’s making a comeback with “Désolée,” and it’s fun to imagine a sort of Belgian Chappell Roan crossed with a French Touch-style bassline. The result? An uninhibited, euphoric anthem that will have crowds dancing starting in the fall of 2026 throughout France and beyond!

Book online.

L’événement Concert Mentissa Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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