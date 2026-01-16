Concert Meryl La Cartonnerie Reims

Concert Meryl

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

18 novembre 2026 20:00:00

Tout public

Échecs et rap

Figure incontournable de la scène française, Meryl, aux multiples talents et distinctions, continue de repousser ses limites.

Révélée en 2019 avec Béni, elle enchaîne les succès avec son EP Ozoror (2023) et son premier album Caviar I (2024). Nommée aux Victoires de la Musique (Révélation féminine, Révélation scène) et aux Flammes (Révélation scénique, Artiste féminine de l’année) en 2024, elle s’impose comme l’une des voix les plus marquantes de sa génération.

En 2025, Meryl poursuit sur sa lancée avec des singles phares, dont Shatta Confessions (feat. N’Ken) et Champagne ké fraises, et un nouvel album La Dame .

Avec sa signature vocale unique et sa maîtrise de tous les styles, elle transporte le public à chaque performance.

Après avoir annoncé son premier Accor Arena à Paris SOLD OUT en quelques semaines Meryl dévoile sa tournée pour 2026 !

Elle sera en concert le 18 novembre 2026 à La Cartonnerie ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

