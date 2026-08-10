AGENDA · Langeac
Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN Langeac
vendredi 14 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN
HISTOIRAL MERE AGNES Langeac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert organisé par Chantons en val d’allier
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HISTOIRAL MERE AGNES Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Concert organized by Chantons en Val d’Allier
L’événement Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN Langeac a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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