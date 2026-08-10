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AGENDA · Langeac

Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN Langeac

vendredi 14 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
HISTOIRAL MERE AGNES
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15

Langeac

Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN

HISTOIRAL MERE AGNES Langeac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert organisé par Chantons en val d’allier
  .

HISTOIRAL MERE AGNES Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Concert organized by Chantons en Val d’Allier

L’événement Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN Langeac a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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