Informations pratiques

Langeac

Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN

HISTOIRAL MERE AGNES Langeac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert organisé par Chantons en val d’allier

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HISTOIRAL MERE AGNES Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Concert organized by Chantons en Val d’Allier

L’événement Concert | MICHAL OKON ANTHONY CASTIN Langeac a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier