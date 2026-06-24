Concert Minino Garay Quartet + Dune Quartet + Jam Session La Sirène La Rochelle
mercredi 7 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Minino Garay Quartet + Dune Quartet + Jam Session
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 19:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Avec Speaking Tango (2022), Minino Garay assouvit une passion pour le spoken word, forme de poésie récitée sur fond de beat et d’improvisations instrumentales, héritière des The Last Poets ou de Gil Scott-Heron.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
With *Speaking Tango* (2022), Minino Garay indulges his passion for spoken word—a form of poetry recited over a beat and instrumental improvisations, following in the footsteps of The Last Poets and Gil Scott-Heron.
L’événement Concert Minino Garay Quartet + Dune Quartet + Jam Session La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle
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