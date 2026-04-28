Labastide-Marnhac

Concert Mister Tchang & Easy Money avec blues électrique

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Mister Tchang est un phénomène, virtuose de la guitare, impressionnant d’énergie, le feu de Dieu au creux des mains, capable de vous refaire tout l’historique du blues debout sur la table, la guitare dans le dos

Mister Tchang est un phénomène, virtuose de la guitare, impressionnant d’énergie, le feu de Dieu au creux des mains, capable de vous refaire tout l’historique du blues debout sur la table, la guitare dans le dos. Show man confirmé dans la pure tradition des bêtes de scène comme Lucky Peterson ou Buddy Guy, il est surnommé le Jackie Chan de la six cordes !

La marque de Sam c’est de respecter les canons du blues en restant ancré dans la modernité. …' ~ Christophe Mourot Soul Bag Janvier 2022.

Sur scène, Mister Tchang, une bête de scène, un vrai phénomène, virtuose de la guitare et chanteur de talent, reconnu comme un artiste majeur de la scène blues européenne. Habité par la musique du diable qu’il sublime à chaque concert Mister Tchang est né pour être sur scène.

Comme d'habitude au Folk Club, il y aura une série d'artistes locaux à régaler le public pendant la première partie du concert, animé con brio par l'organisateur du club, Michel Griffin.

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

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English :

Mister Tchang is a phenomenon, a guitar virtuoso, impressively energetic, with the fire of God in his hands, capable of recounting the entire history of the blues, standing on the table with his guitar behind his back

L’événement Concert Mister Tchang & Easy Money avec blues électrique Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot