Berck

Concert Modiro

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Avec son style dance-rock explosif, Modiro transforme les grands classiques disco et pop en véritables hymnes survoltés. Guitares puissantes, basses hypnotiques et rythmes électrisants redonnent vie aux tubes des années 70 et 80 dans une version moderne et énergique. Inspiré de Franz Ferdinand ou Foo Fighters, le groupe promet un concert intense, festif et taillé pour faire danser le public sans relâche.

Samedi 29 août Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Concert Modiro Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel