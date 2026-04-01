Concert Monkey Cover Cayeux-sur-Mer
Concert Monkey Cover Cayeux-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Cayeux-sur-Mer
Concert Monkey Cover
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert gratuit au bar lounge du casino de Cayeux.
Une fille et son père explorent les grands tubes du rock et de la pop en se baladant dans la richesse musicale des différentes décennies.
Des années 60 à nos jours, de Queen à Black Eyed Peas, de Amy à Britney, de Pharrell à Zazie, de Stromae à AC/DC…
Concert gratuit au bar lounge du casino de Cayeux.
Une fille et son père explorent les grands tubes du rock et de la pop en se baladant dans la richesse musicale des différentes décennies.
Des années 60 à nos jours, de Queen à Black Eyed Peas, de Amy à Britney, de Pharrell à Zazie, de Stromae à AC/DC… .
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
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English :
Free concert in the lounge bar of the Cayeux casino.
A daughter and her father explore the great hits of rock and pop, strolling through the musical wealth of different decades.
From the 60s to the present day, from Queen to Black Eyed Peas, from Amy to Britney, from Pharrell to Zazie, from Stromae to AC/DC…
L’événement Concert Monkey Cover Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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