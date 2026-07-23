CONCERT Moreish Idols + DJ Aftershow par Joie de Décevoir La Lune des Pirates Amiens
vendredi 6 novembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Moreish Idols + DJ Aftershow par Joie de Décevoir La Lune des Pirates
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
VEN. 6 NOVEMBRE 2026
20:00
Indie rock / Art rock | UK
Le quintette de Falmouth Moreish Idols s’est taillé une place de choix dans la scène rock britannique.
Signé chez Speedy Wunderground, leurs deux EP au son nerveux et saccadé Float (2022) et Lock Eyes and Collide (2023) ont posé les bases pour leur premier album All In The Game (2025), plus expansif et nostalgique.
Ils ont tous rencontré un succès critique, notamment auprès de NME, Stereogum, The Fader, CLASH ou encore BBC Radio 6 Music.
Joie de Décevoir
DJ set | FR
La moitié de Plaisir d’Offrir vole ici de ses propres ailes. Oiseau de nuit, il picore du rock indé et du post-punk avec un pif redoutable. De quoi vous sauter dans les plumes… YEAH !
VEN. 6 NOVEMBRE 2026
20:00
Indie rock / Art rock | UK
Le quintette de Falmouth Moreish Idols s’est taillé une place de choix dans la scène rock britannique.
Signé chez Speedy Wunderground, leurs deux EP au son nerveux et saccadé Float (2022) et Lock Eyes and Collide (2023) ont posé les bases pour leur premier album All In The Game (2025), plus expansif et nostalgique.
Ils ont tous rencontré un succès critique, notamment auprès de NME, Stereogum, The Fader, CLASH ou encore BBC Radio 6 Music.
Joie de Décevoir
DJ set | FR
La moitié de Plaisir d’Offrir vole ici de ses propres ailes. Oiseau de nuit, il picore du rock indé et du post-punk avec un pif redoutable. De quoi vous sauter dans les plumes… YEAH ! .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026
8:00 p.m.
Indie rock / Art rock | UK
The Falmouth-based quintet Moreish Idols has carved out a prominent place for itself on the British rock scene.
Signed to Speedy Wunderground, their two EPs—the edgy, jagged-sounding *Float* (2022) and *Lock Eyes and Collide* (2023), laid the groundwork for their debut album, *All In The Game* (2025), which is more expansive and nostalgic.
All have been met with critical acclaim, notably from NME, Stereogum, The Fader, CLASH, and BBC Radio 6 Music.
Joie de Décevoir
DJ set | FR
Half of Plaisir d’Offrir is striking out on his own here. A night owl, he picks through indie rock and post-punk with an unerring instinct. Enough to get you all fired up… YEAH!
L’événement CONCERT Moreish Idols + DJ Aftershow par Joie de Décevoir La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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