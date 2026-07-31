Concert Mosaïque Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Mosaïque

Samedi 12 septembre 2026 de 19h30 à 20h30. Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg 38 Cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12 20:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Mosaïque ! Venez assister à la rentrée des Artistes des Archets de Cezanne.! Format intimiste (avec 2 violons et un violoncelle) De Mozart à Borodine.

Nous vous ferons découvrir quelques unes de nos trouvailles rassemblées durant l’été. Avec de multiples petites pièces de musiques aux motifs colorées. Nous formerons une véritable Mosaïque sonore.



Conseil pour la rentrée Musiques à écouter sans modération !



Violons Anne Menier/ Pierre-Stephane Schmiedlet

Violoncelle Luc Dedreuil-Monet



Assurément, inoubliable… .

Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg 38 Cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Mosa%EFque! Come enjoy the Artists’ Return concert by Les Archets de Cezanne! An intimate performance (featuring two violins and a cello) From Mozart to Borodin.

L’événement Concert Mosaïque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence