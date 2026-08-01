Concert Mozart en lumière Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence
mercredi 26 août 2026 · Cour de l'école Sainte Catherine · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Mozart en lumière
Mercredi 26 août 2026 de 21h30 à 22h. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:30:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Mozart en éclats de lumière un Rondo pétillant, puis la célèbre sonate Alla Turca et son final irrésistible, pour un moment vif, élégant et jubilatoire.
Patrick Zygmanowski.
Pianiste virtuose d’origine polonaise, reconnu pour la sensibilité de son jeu et l’excellence de sa carrière internationale. Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il obtient plusieurs premiers prix, il perfectionne ensuite son art à la Hochschule für Musik de Munich grâce à une bourse du gouvernement allemand. Depuis son premier récital à l’âge de 10 ans, il se produit sur les plus grandes scènes d’Europe, d’Asie, des États-Unis et d’Amérique latine, aux côtés d’artistes de renommée internationale tels que Renaud Capuçon et Gérard Caussé.
Œuvres de Mozart
Rondo en ré majeur, K. 485
Sonate en la majeur, K. 331, Alla Turca . .
Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
Mozart in flashes of light: a sparkling Rondo, followed by the famous “Alla Turca” sonata and its irresistible finale—for a lively, %E9l%E9gant, and exhilarating experience.
L’événement Concert Mozart en lumière Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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