Concert Musique Baroque Eglise Saints-Cyr-et-Julitte Castelnau-Rivière-Basse
vendredi 7 août 2026 · Eglise Saints-Cyr-et-Julitte · Castelnau-Rivière-Basse
Informations pratiques
Castelnau-Rivière-Basse
Concert Musique Baroque
Eglise Saints-Cyr-et-Julitte CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’ensemble baroque Les Émissaires donne un concert de musiques anglaises le 7 août à Castelnau-Riviere-Basse. Venez découvrir ces musiques vocales et instrumentales du XVIIe et XVIIIe siècle.
Concert Musique Baroque A Time for a Song and a Thought © Claire Meusnier-Delacommune
Concert Musique Baroque A Time for a Song and a Thought
Au programme des airs de Purcell, Matteis, Eccles et Turner.
L’entrée est libre.
Profitez pour venir découvrir l’église de Saint-Cyr-et-Julitte à Castelnau-Rivière-Basse dans le Val-d’Adour.
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Eglise Saints-Cyr-et-Julitte CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.lesemissaires@gmail.com
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English :
The baroque ensemble Les %C9missaires will give a concert of English music on August 7 in Castelnau-Rivière-Basse. Come discover this vocal and instrumental music from the 17th and 18th centuries.
Baroque Music Concert A Time for a Song and a Thought by Claire Meusnier-Delacommune
Baroque Music Concert A Time for a Song and a Thought
The program features pieces by Purcell, Matteis, Eccles, and Turner.
Admission is free.
Take this opportunity to explore the Church of Saint-Cyr-et-Julitte in Castelnau-Rivière-Basse in the Val-d’Adour.
L’événement Concert Musique Baroque Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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