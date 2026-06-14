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Concert musique classique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Concert musique classique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Concert musique classique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque L'Heure joyeuse

Adresse : 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

L’ensemble Epyca réunit quatre musiciennes et musiciens aux parcours internationaux, formés dans de grandes institutions européennes et nord-américaines. Leurs expériences au sein d’orchestres et d’ensembles prestigieux, tant modernes que sur instruments d’époque, nourrissent une approche stylistiquement ouverte et exigeante du répertoire.

Au programme :

L’Opus 20 n°3 de Haydn
L’Opus 44 n°2 de Mendelssohn
Deux siècles se font miroir : l’un invente le langage, l’autre en déploie la grâce.

Avec Eurydice Vernay (violon), Corinne Raymond-Jarczyk (alto), Amaryllis Raymond-Jarczyk (violoncelle) et Pierre-Yves Denis (violon), musiciens de l’orchestre Les Siècles.

Attention, changement de lieu : initialement prévu à la bibliothèque Mohammed Arkoun actuellement fermée pour travaux, le concert aura finalement lieu à la bibliothèque L’HEURE JOYEUSE, mille mercis à nos collègues !

Musique de chambre : quatuors de Haydn et de Mendelssohn
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin  75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin


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