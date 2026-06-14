Concert musique classique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Concert musique classique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris jeudi 18 juin 2026.
L’ensemble Epyca réunit quatre musiciennes et musiciens aux parcours internationaux, formés dans de grandes institutions européennes et nord-américaines. Leurs expériences au sein d’orchestres et d’ensembles prestigieux, tant modernes que sur instruments d’époque, nourrissent une approche stylistiquement ouverte et exigeante du répertoire.
Au programme :
L’Opus 20 n°3 de Haydn
L’Opus 44 n°2 de Mendelssohn
Deux siècles se font miroir : l’un invente le langage, l’autre en déploie la grâce.
Avec Eurydice Vernay (violon), Corinne Raymond-Jarczyk (alto), Amaryllis Raymond-Jarczyk (violoncelle) et Pierre-Yves Denis (violon), musiciens de l’orchestre Les Siècles.
Attention, changement de lieu : initialement prévu à la bibliothèque Mohammed Arkoun actuellement fermée pour travaux, le concert aura finalement lieu à la bibliothèque L’HEURE JOYEUSE, mille mercis à nos collègues !
Musique de chambre : quatuors de Haydn et de Mendelssohn
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin
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