Concert musique classique Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

L’ensemble Epyca réunit quatre musiciennes et musiciens aux parcours internationaux, formés dans de grandes institutions européennes et nord-américaines. Leurs expériences au sein d’orchestres et d’ensembles prestigieux, tant modernes que sur instruments d’époque, nourrissent une approche stylistiquement ouverte et exigeante du répertoire.

Au programme :

L’Opus 20 n°3 de Haydn

L’Opus 44 n°2 de Mendelssohn

Deux siècles se font miroir : l’un invente le langage, l’autre en déploie la grâce.

Avec Eurydice Vernay (violon), Corinne Raymond-Jarczyk (alto), Amaryllis Raymond-Jarczyk (violoncelle) et Pierre-Yves Denis (violon), musiciens de l’orchestre Les Siècles.

Attention, changement de lieu : initialement prévu à la bibliothèque Mohammed Arkoun actuellement fermée pour travaux, le concert aura finalement lieu à la bibliothèque L’HEURE JOYEUSE, mille mercis à nos collègues !

Musique de chambre : quatuors de Haydn et de Mendelssohn

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin



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