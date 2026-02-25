Concert Musique et Chant Atelier de sculptures Toros Romans-sur-Isère

Concert Musique et Chant

Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:15:00

2026-04-26

Concert au piano Gérard Maimone chant Anna kUPLER.

+33 6 22 57 91 07 r.toros@wanadoo.fr

English :

Gérard Maimone on piano Anna kUPLER on vocals.

