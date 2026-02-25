Concert Musique et Chant Atelier de sculptures Toros Romans-sur-Isère
Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 17:15:00
2026-04-26
Concert au piano Gérard Maimone chant Anna kUPLER.
Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 57 91 07 r.toros@wanadoo.fr
English :
Gérard Maimone on piano Anna kUPLER on vocals.
