Concert musique traditionnelle du Périgord Sylvain Roux Rocamadour
lundi 28 septembre 2026 · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Concert musique traditionnelle du Périgord Sylvain Roux
Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:00:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
La Cie Au pas du bœuf et l'Agence Amné présentent, avec le soutien de la Cie Les Bruits Sonnants La marche du fifre
En septembre, Sylvain Roux prend son fifre, son bâton de pèlerin, son sac à dos et part sur le chemin d'Amadour, de Bergerac à Rocamadour, neuf jours de marche, neuf concerts !
La Cie Au pas du bœuf et l'Agence Amné présentent, avec le soutien de la Cie Les Bruits Sonnants La marche du fifre
En septembre, Sylvain Roux prend son fifre, son bâton de pèlerin, son sac à dos et part sur le chemin d'Amadour, de Bergerac à Rocamadour, neuf jours de marche, neuf concerts !
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Rocamadour 46500 Lot Occitanie insoliste@orange.fr
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English :
The Au pas du b?uf theater company and the Amn%E9 Agency present, with the support of the Les Bruits Sonnants theater company: The Fife March
In September, Sylvain Roux will grab his fife, his pilgrim’s staff, and his backpack and set off on the Amadour Trail, from Bergerac to Rocamadour—nine days of walking, nine concerts!
L’événement Concert musique traditionnelle du Périgord Sylvain Roux Rocamadour a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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