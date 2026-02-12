Concert NEJ, Iréel Tour Amiens

Concert NEJ, Iréel Tour

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-11-13 20:00:00

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

NEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.

English :

NEJ’ unveils her IRREEL TOUR and promises a show in her image: intense, spellbinding and unforgettable. Following the release of her latest album, SOS IV, don’t miss the chance to see her live across France, Switzerland and Belgium.

