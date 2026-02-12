Concert NEJ, Iréel Tour Amiens
Concert NEJ, Iréel Tour Amiens vendredi 13 novembre 2026.
Concert NEJ, Iréel Tour
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
NEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
English :
NEJ’ unveils her IRREEL TOUR and promises a show in her image: intense, spellbinding and unforgettable. Following the release of her latest album, SOS IV, don’t miss the chance to see her live across France, Switzerland and Belgium.
L’événement Concert NEJ, Iréel Tour Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS