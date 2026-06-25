Concert NEW SKETCHES OF SPAIN Amiens
Concert NEW SKETCHES OF SPAIN Amiens samedi 28 novembre 2026.
Amiens
Concert NEW SKETCHES OF SPAIN
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Jazz et flamenco en fusion
Pour le centenaire de Miles Davis, Erik Truffaz s’associe au phénomène Antonio Lizana. Ensemble, ils offrent une relecture vibrante de Sketches of Spain, joyau mêlant jazz et traditions espagnoles. Entre swing, groove et improvisations solaires, cette rencontre au sommet fait dialoguer la trompette poétique de Truffaz et le saxophone de Lizana, accompagnés sur scène par une danseuse flamenca. Un voyage musical vers la lumière.
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h30
Jazz et flamenco en fusion
Pour le centenaire de Miles Davis, Erik Truffaz s’associe au phénomène Antonio Lizana. Ensemble, ils offrent une relecture vibrante de Sketches of Spain, joyau mêlant jazz et traditions espagnoles. Entre swing, groove et improvisations solaires, cette rencontre au sommet fait dialoguer la trompette poétique de Truffaz et le saxophone de Lizana, accompagnés sur scène par une danseuse flamenca. Un voyage musical vers la lumière.
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h30 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
Jazz and Flamenco Fusion
To mark the centennial of Miles Davis, Erik Truffaz teams up with the phenomenal Antonio Lizana. Together, they offer a vibrant reinterpretation of *Sketches of Spain*, a gem that blends jazz and Spanish traditions. Combining swing, groove, and sunny improvisations, this summit-level collaboration creates a dialogue between Truffaz’s poetic trumpet and Lizana’s saxophone, accompanied on stage by a flamenco dancer. A musical journey toward the light.
Grand Théâtre
Prices: 2–8 €25
1h30
L’événement Concert NEW SKETCHES OF SPAIN Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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