Concert Nicolas Peyrac Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Nicolas Peyrac

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

33

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 18:00:00

fin : 2026-12-20 20:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Rester sur l’essentiel. Rester fidèle à ses mots, à ses notes, à ses histoires. Depuis plusieurs années, j’ai retrouvé ce plaisir simple d’être seul sur scène. Juste moi, ma guitare et au plus proche de vous.Tout public

33 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Stick to the essentials. Stay true to my words, my songs, and my stories. For several years now, I’ve rediscovered the simple pleasure of being alone on stage. Just me, my guitar, and as close to you as possible.

L’événement Concert Nicolas Peyrac Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY