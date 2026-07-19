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AGENDA · Nancy

Concert Nicolas Peyrac Salle Poirel Nancy

dimanche 20 décembre 2026 · Salle Poirel · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Poirel
Adresse
3 rue Victor Poirel
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
33 Tarif de base plein tarif

Nancy

Concert Nicolas Peyrac

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
33
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 18:00:00
fin : 2026-12-20 20:00:00

Date(s) :
2026-12-20

Rester sur l’essentiel. Rester fidèle à ses mots, à ses notes, à ses histoires. Depuis plusieurs années, j’ai retrouvé ce plaisir simple d’être seul sur scène. Juste moi, ma guitare et au plus proche de vous.Tout public
33  .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 

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English :

Stick to the essentials. Stay true to my words, my songs, and my stories. For several years now, I’ve rediscovered the simple pleasure of being alone on stage. Just me, my guitar, and as close to you as possible.

L’événement Concert Nicolas Peyrac Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY

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