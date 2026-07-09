Concert NJP 2026 Caravan Palace Youngblood Brass Band Daoud entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Nancy
samedi 17 octobre 2026 · entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert NJP 2026 Caravan Palace Youngblood Brass Band Daoud
entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Caravan Palace fusionne l’énergie des années folles et l’électro moderne dans un spectacle explosif à huit artistes. Youngblood Brass Band revisite la fanfare de La Nouvelle-Orléans entre hip-hop et punk. Daoud bouscule les codes avec une musique libre, intense et imprévisible. Tout public
30 .
entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Caravan Palace blends the energy of the Roaring Twenties with modern electronic music in an explosive show featuring eight artists. Youngblood Brass Band reimagines New Orleans brass band music with a blend of hip-hop and punk. Daoud breaks the mold with music that’s free, intense, and unpredictable.%A0
L’événement Concert NJP 2026 Caravan Palace Youngblood Brass Band Daoud Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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