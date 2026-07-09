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Concert NJP 2026 Caravan Palace Youngblood Brass Band Daoud entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Nancy

samedi 17 octobre 2026 · entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam
Adresse
Parc de la pépinière
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
30 Tarif réduit

Nancy

Concert NJP 2026 Caravan Palace Youngblood Brass Band Daoud

entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
30
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Caravan Palace fusionne l’énergie des années folles et l’électro moderne dans un spectacle explosif à huit artistes. Youngblood Brass Band revisite la fanfare de La Nouvelle-Orléans entre hip-hop et punk. Daoud bouscule les codes avec une musique libre, intense et imprévisible. Tout public
30  .

entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Caravan Palace blends the energy of the Roaring Twenties with modern electronic music in an explosive show featuring eight artists. Youngblood Brass Band reimagines New Orleans brass band music with a blend of hip-hop and punk. Daoud breaks the mold with music that’s free, intense, and unpredictable.%A0

L’événement Concert NJP 2026 Caravan Palace Youngblood Brass Band Daoud Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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