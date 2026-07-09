Concert NJP 2026 Christian Mcbride & Ursa Major Amy Gadiaga Salle Poirel Nancy
mercredi 7 octobre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert NJP 2026 Christian Mcbride & Ursa Major Amy Gadiaga
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
24
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 20:00:00
fin : 2026-10-07 23:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Christian McBride, légende de la contrebasse et multiple lauréat des Grammy Awards, présente Ursa Major, un projet mêlant swing, funk fusion et jazz contemporain. Amy Gadiaga, bassiste, chanteuse et compositrice, propose un univers vibrant entre jazz traditionnel, soul et modernité.Tout public
24 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Christian McBride, the legendary double bassist and multiple Grammy Award winner, presents Ursa Major, a project blending swing, funk fusion, and contemporary jazz. Amy Gadiaga, bassist, singer, and composer, offers a vibrant blend of traditional jazz, soul, and modern sounds.
L’événement Concert NJP 2026 Christian Mcbride & Ursa Major Amy Gadiaga Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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