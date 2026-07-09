Concert NJP 2026 Christian Mcbride & Ursa Major Amy Gadiaga Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert NJP 2026 Christian Mcbride & Ursa Major Amy Gadiaga

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07 23:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Christian McBride, légende de la contrebasse et multiple lauréat des Grammy Awards, présente Ursa Major, un projet mêlant swing, funk fusion et jazz contemporain. Amy Gadiaga, bassiste, chanteuse et compositrice, propose un univers vibrant entre jazz traditionnel, soul et modernité.Tout public

24 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Christian McBride, the legendary double bassist and multiple Grammy Award winner, presents Ursa Major, a project blending swing, funk fusion, and contemporary jazz. Amy Gadiaga, bassist, singer, and composer, offers a vibrant blend of traditional jazz, soul, and modern sounds.

L’événement Concert NJP 2026 Christian Mcbride & Ursa Major Amy Gadiaga Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY