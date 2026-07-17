Concert NJP 2026 Christine Zayed Trio Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Concert NJP 2026 Christine Zayed Trio

Esplanade Jack Ralite 3 rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-06 19:30:00

fin : 2026-10-06 22:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Christine Zayed mène une quête enracinée en Palestine, cherchant à relier l’intime à l’universel. Entourée de flûte et percussions, elle fait dialoguer musique arabe classique et poésie contemporaine. Tout public

24 .

Esplanade Jack Ralite 3 rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Christine Zayed is on a quest rooted in Palestine, seeking to connect the personal with the universal. Accompanied by flute and percussion, she creates a dialogue between classical Arabic music and contemporary poetry.%A0

L’événement Concert NJP 2026 Christine Zayed Trio Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY