Concert NJP 2026 Suzane, Miki et Camille Yembe entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Nancy
mardi 13 octobre 2026 · entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert NJP 2026 Suzane, Miki et Camille Yembe
entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Une soirée de stars où le meilleur de la pop se donne rendez-vous à Nancy Jazz Pulsations ! Suzane, Miki et Camille Yembe réunissent leurs univers pour une soirée festive, vibrante et fédératrice, prête à faire chanter et danser tout le monde.Tout public
30 .
entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
An evening of stars where the best of pop comes together at Nancy Jazz Pulsations! Suzane, Miki, and Camille Yembe bring their unique styles together for a festive, vibrant, and unifying evening that’s sure to have everyone singing and dancing.
L’événement Concert NJP 2026 Suzane, Miki et Camille Yembe Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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