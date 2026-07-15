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Concert NJP 2026 Suzane, Miki et Camille Yembe entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Nancy

mardi 13 octobre 2026 · entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam · Nancy

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam
Adresse
Parc de la pépinière
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
30 Tarif réduit

Nancy

Concert NJP 2026 Suzane, Miki et Camille Yembe

entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
30
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

Une soirée de stars où le meilleur de la pop se donne rendez-vous à Nancy Jazz Pulsations ! Suzane, Miki et Camille Yembe réunissent leurs univers pour une soirée festive, vibrante et fédératrice, prête à faire chanter et danser tout le monde.Tout public
30  .

entrées place Stanislas, bd du 26e RI et rue Sigisbert Adam Parc de la pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

An evening of stars where the best of pop comes together at Nancy Jazz Pulsations! Suzane, Miki, and Camille Yembe bring their unique styles together for a festive, vibrant, and unifying evening that’s sure to have everyone singing and dancing.

L’événement Concert NJP 2026 Suzane, Miki et Camille Yembe Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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