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Concert « Nuit américaine » à l’église Saint-Jean de Montmartre Église Saint-Jean-de-Montmartre PARIS

Concert « Nuit américaine » à l’église Saint-Jean de Montmartre Église Saint-Jean-de-Montmartre PARIS

Concert « Nuit américaine » à l’église Saint-Jean de Montmartre Église Saint-Jean-de-Montmartre PARIS mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Jean-de-Montmartre

Adresse : 19, rue des Abbesses

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : <p>Tarifs : <br> </p><p>Prévente en ligne  : 14 € (plein tarif) - 8 € (tarif réduit moins de 18 ans)</p><p>Tarif sur place :  20 €</p>

Les chœurs « À Portée de Notes » et « La petite Étoile » ont le plaisir de vous convier à leur concert annuel mercredi 10 juin à 20h30 en l’église Saint-Jean de Montmartre, 21 rue des Abbesses, 75018 Paris (métro Abbesses ou Pigalle).

Cette année nous nous mettrons au diapason de l’Amérique, avec des œuvres de Leonard Bernstein, Samuel Barber, Paul Simon, Billy Joel et d’autres.

Soixante choristes, issus de 2 chœurs sont regroupés pour cette occasion, avec Flore Fruchart, soliste, et Manuel Vieillard, piano.

Direction : Morgane Billet

Soixante choristes chantent au diapason de l’Amérique, avec des œuvres de Leonard Bernstein, Samuel Barber, Paul Simon, Billy Joel…
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h30 à 21h30
payant

Tarifs : 
 

Prévente en ligne  : 14 € (plein tarif) – 8 € (tarif réduit moins
de 18 ans)

Tarif sur place :  20 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:30:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00

Église Saint-Jean-de-Montmartre 19, rue des Abbesses  75018 PARIS
https://www.billetweb.fr/nuit-americaine aporteedenotes@gmail.com


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