Concert « Nuit américaine » à l’église Saint-Jean de Montmartre Église Saint-Jean-de-Montmartre PARIS
Concert « Nuit américaine » à l’église Saint-Jean de Montmartre Église Saint-Jean-de-Montmartre PARIS mercredi 10 juin 2026.
Les chœurs « À Portée de Notes » et « La petite Étoile » ont le plaisir de vous convier à leur concert annuel mercredi 10 juin à 20h30 en l’église Saint-Jean de Montmartre, 21 rue des Abbesses, 75018 Paris (métro Abbesses ou Pigalle).
Cette année nous nous mettrons au diapason de l’Amérique, avec des œuvres de Leonard Bernstein, Samuel Barber, Paul Simon, Billy Joel et d’autres.
Soixante choristes, issus de 2 chœurs sont regroupés pour cette occasion, avec Flore Fruchart, soliste, et Manuel Vieillard, piano.
Direction : Morgane Billet
Soixante choristes chantent au diapason de l’Amérique, avec des œuvres de Leonard Bernstein, Samuel Barber, Paul Simon, Billy Joel…
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h30 à 21h30
payant
Tarifs :
Prévente en ligne : 14 € (plein tarif) – 8 € (tarif réduit moins
de 18 ans)
Tarif sur place : 20 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:30:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00
Église Saint-Jean-de-Montmartre 19, rue des Abbesses 75018 PARIS
https://www.billetweb.fr/nuit-americaine aporteedenotes@gmail.com
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