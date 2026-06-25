CONCERT OASIS BOOM Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT OASIS BOOM

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11

Date(s) :

2027-02-11

Lauréat Jazz Migration, le duo OASIS BOOM invente un rock du désert hypnotique, entre Maloya et techno. Vibraphone frappé et guitare sableuse créent un son brut, libre et dansant, quelque part entre jeu vidéo et transe mandingue. Une traversée sauvage à découvrir dans leur premier album, Cactus Bus.

Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.

Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !

En partenariat avec la Lune des Pirates

Lune des Pirates

Tarif Lune des Pirates • 11 à 13€

Lauréat Jazz Migration, le duo OASIS BOOM invente un rock du désert hypnotique, entre Maloya et techno. Vibraphone frappé et guitare sableuse créent un son brut, libre et dansant, quelque part entre jeu vidéo et transe mandingue. Une traversée sauvage à découvrir dans leur premier album, Cactus Bus.

Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.

Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !

En partenariat avec la Lune des Pirates

Lune des Pirates

Tarif Lune des Pirates • 11 à 13€ .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Winners of the Jazz Migration award, the duo OASIS BOOM creates a hypnotic desert rock sound, somewhere between Maloya and techno. A percussive vibraphone and “sandy” guitar create a raw, free, and danceable sound, somewhere between a video game and a Mandinka trance. A wild journey to discover on their debut album, *Cactus Bus*.

The New Jazz Club, a new collaboration between the MCA and Lune des Pirates, celebrates the young guard of jazz.

Three times a year, discover emerging artists who boldly push the boundaries of style. A vibrant, eclectic exploration not to be missed!

In partnership with Lune des Pirates

Lune des Pirates

Lune des Pirates ticket price: 11 to 13?

L’événement CONCERT OASIS BOOM Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS