AGENDA · Langeac
Concert Ochestre sous influences Langeac
vendredi 17 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Concert Ochestre sous influences
Eglise Saint-Gal Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Orchestre sous influences
.
Eglise Saint-Gal Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orchestra Under Influences
L’événement Concert Ochestre sous influences Langeac a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Soirée du 14 juillet Langeac 14 juillet 2026
- Balade avec les boucs, sirop maison & démonstration d’éducation | Bique-Bag Rue Jean Baptiste Tuja Langeac 15 juillet 2026
- L’Albatros en concert Place de la Halle Langeac 15 juillet 2026
- Repas Concert | Camping de Langeac Langeac 15 juillet 2026
- Balade en calèche Rue Jean Baptiste Tuja Langeac 17 juillet 2026