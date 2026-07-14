Informations pratiques

Langeac

Concert Ochestre sous influences

Eglise Saint-Gal Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Orchestre sous influences

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Eglise Saint-Gal Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Orchestra Under Influences

L’événement Concert Ochestre sous influences Langeac a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier