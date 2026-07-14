UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langeac

Concert Ochestre sous influences Langeac

vendredi 17 juillet 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise Saint-Gal
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Concert Ochestre sous influences

Eglise Saint-Gal Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Orchestre sous influences
  .

Eglise Saint-Gal Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Orchestra Under Influences

L’événement Concert Ochestre sous influences Langeac a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)