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Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy, Le Pavillon de la Sirène, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy, Le Pavillon de la Sirène, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
Libre participation

Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy Samedi 19 septembre, 16h30 Le Pavillon de la Sirène Paris

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’histoire d’une femme oubliée des livres d’école, Olympe de Gouges. En 1791, dans sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », elle appelle ses « très chères sœurs » à se révolter contre l’oppression dont elles étaient victimes. Olympe de Gouges milite aussi contre l’esclavage. Ici, un professeur d’histoire entraîne une classe de collège à lui rendre hommage.
Avec les élèves des classes de la filière voix, chant lyrique et art dramatique et en présence de la compositrice Isabelle Aboulker.
Le professeur d’histoire, baryton : Augustin Bastié
Olympe de Gouges, soprane : Elsa Tirel
Cheffe de chœur : Elsa Tirel
Pianiste : Phunsombatlert Bréon
Professeur de théâtre : Hugues Badet

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 01 53 62 93 24 http://lepavillondelasirene.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-sirene-de-paris/evenements/olympe-la-rebelle »}] Le Pavillon de la Sirène est le nouveau lieu dédié à la musique Rive Gauche : résidences, répétitions, saison culturelle pour tous les publics
Concert lyrique par les élèves du Conservatoire Claude Debussy

© DR

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