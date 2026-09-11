Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy, Le Pavillon de la Sirène, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy Samedi 19 septembre, 16h30 Le Pavillon de la Sirène Paris
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
L’histoire d’une femme oubliée des livres d’école, Olympe de Gouges. En 1791, dans sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », elle appelle ses « très chères sœurs » à se révolter contre l’oppression dont elles étaient victimes. Olympe de Gouges milite aussi contre l’esclavage. Ici, un professeur d’histoire entraîne une classe de collège à lui rendre hommage.
Avec les élèves des classes de la filière voix, chant lyrique et art dramatique et en présence de la compositrice Isabelle Aboulker.
Le professeur d’histoire, baryton : Augustin Bastié
Olympe de Gouges, soprane : Elsa Tirel
Cheffe de chœur : Elsa Tirel
Pianiste : Phunsombatlert Bréon
Professeur de théâtre : Hugues Badet
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 01 53 62 93 24 http://lepavillondelasirene.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-sirene-de-paris/evenements/olympe-la-rebelle »}] Le Pavillon de la Sirène est le nouveau lieu dédié à la musique Rive Gauche : résidences, répétitions, saison culturelle pour tous les publics
Concert lyrique par les élèves du Conservatoire Claude Debussy
© DR
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- La Bulle – Club de lecture pour ados Médiathèque James Baldwin Paris 11 septembre 2026