Informations pratiques

Concert « Olympe La Rebelle » par les élèves du Conservatoire Claude Debussy Samedi 19 septembre, 16h30 Le Pavillon de la Sirène Paris

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’histoire d’une femme oubliée des livres d’école, Olympe de Gouges. En 1791, dans sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », elle appelle ses « très chères sœurs » à se révolter contre l’oppression dont elles étaient victimes. Olympe de Gouges milite aussi contre l’esclavage. Ici, un professeur d’histoire entraîne une classe de collège à lui rendre hommage.

Avec les élèves des classes de la filière voix, chant lyrique et art dramatique et en présence de la compositrice Isabelle Aboulker.

Le professeur d’histoire, baryton : Augustin Bastié

Olympe de Gouges, soprane : Elsa Tirel

Cheffe de chœur : Elsa Tirel

Pianiste : Phunsombatlert Bréon

Professeur de théâtre : Hugues Badet

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 01 53 62 93 24 http://lepavillondelasirene.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-sirene-de-paris/evenements/olympe-la-rebelle »}] Le Pavillon de la Sirène est le nouveau lieu dédié à la musique Rive Gauche : résidences, répétitions, saison culturelle pour tous les publics

Concert lyrique par les élèves du Conservatoire Claude Debussy

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