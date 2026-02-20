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Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers

dimanche 7 mars 2027 · La Maison · Nevers

Informations pratiques

Début
dimanche 7 mars 2027
Fin
dimanche 7 mars 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
La Maison
Adresse
2 Boulevard Pierre de Coubertin
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nevers

Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 17:00:00
fin : 2027-03-07 19:00:00

Date(s) :
2027-03-07

L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au concert Botte de Nevers le dimanche 7 mars à La Maison à 17h.

Un engagement en tierce. Une absence de fer puis une parade en prime. Et un coup mortel en étoile au front .

Tel est le célèbre coup de La Botte de Nevers ! L’Orchestre d’Harmonie de Nevers invite des escrimeurs (du Cercle Nevers Escrime) pour un concert spectacle autour de l’escrime historique et moderne. Alors En garde !
Sinfonietta Jan van der Roost
Boom goes the dynamite Paul Dooley
Cyrano Piet Swerts
Hook John Williams

Tarifs 10€ / gratuit aux moins de 12 ans.   .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 69 79 27  ohvn58@gmail.com

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English : Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

L’événement Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cap Grand Nevers

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