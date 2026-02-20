Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers
dimanche 7 mars 2027 · La Maison · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 17:00:00
fin : 2027-03-07 19:00:00
Date(s) :
2027-03-07
L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au concert Botte de Nevers le dimanche 7 mars à La Maison à 17h.
Un engagement en tierce. Une absence de fer puis une parade en prime. Et un coup mortel en étoile au front .
Tel est le célèbre coup de La Botte de Nevers ! L’Orchestre d’Harmonie de Nevers invite des escrimeurs (du Cercle Nevers Escrime) pour un concert spectacle autour de l’escrime historique et moderne. Alors En garde !
Sinfonietta Jan van der Roost
Boom goes the dynamite Paul Dooley
Cyrano Piet Swerts
Hook John Williams
Tarifs 10€ / gratuit aux moins de 12 ans. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 69 79 27 ohvn58@gmail.com
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English : Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers
L’événement Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cap Grand Nevers
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