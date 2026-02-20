Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers

Informations pratiques

Nevers

Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 17:00:00

fin : 2027-03-07 19:00:00

Date(s) :

2027-03-07

L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au concert Botte de Nevers le dimanche 7 mars à La Maison à 17h.

Un engagement en tierce. Une absence de fer puis une parade en prime. Et un coup mortel en étoile au front .

Tel est le célèbre coup de La Botte de Nevers ! L’Orchestre d’Harmonie de Nevers invite des escrimeurs (du Cercle Nevers Escrime) pour un concert spectacle autour de l’escrime historique et moderne. Alors En garde !

Sinfonietta Jan van der Roost

Boom goes the dynamite Paul Dooley

Cyrano Piet Swerts

Hook John Williams

Tarifs 10€ / gratuit aux moins de 12 ans. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 69 79 27 ohvn58@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

L’événement Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cap Grand Nevers