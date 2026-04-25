Concert | Orchestre de Rabat sous la direction de Mohamed Amine Debbi avec Bahaa Ronda L’Institut du Monde Arabe Paris France

Le style gharnati, héritier des splendeurs de la culture arabo-andalouse de Grenade avant 1492, s’inscrit dans une tradition musicale remontant au XVe siècle. Introduit au Maroc depuis l’École de Tlemcen, il s’y développe à partir de la fin du XIXe siècle, d’abord à Oujda puis à Rabat, où il trouve aujourd’hui un ancrage majeur.

À la suite de la disparition en 2024 du grand maître Ahmed Piro, cette tradition est portée par une nouvelle génération d’interprètes, au premier rang desquels Mohamed Amine Debbi et Bahaa Ronda.

Fondateur de l’Orchestre des Jeunes d’Al-Andalous, Mohamed Amine Debbi s’est imposé comme une figure de référence du gharnati. Interprète accompli des onze noubates et maître des rythmes du Tarab Al-Ala, il contribue également à la préservation de ce patrimoine à travers des travaux d’anthologie et une activité soutenue d’enseignement et de recherche.

À ses côtés, Bahaa Ronda s’inscrit dans la lignée des grandes voix du gharnati. Formée par Ahmed Piro et révélée au sein de l’orchestre Chabab al-Andalous, elle s’est produite dans de nombreux festivals de renom, au Maroc et à l’étranger, contribuant activement au rayonnement de ce répertoire.

L’Orchestre de Rabat, dirigé par Mohamed Amine Debbi, accompagne le chant de Bahaa Ronda pour une soirée dédiée au gharnati, incarnant la transmission et le renouveau de ce répertoire.

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Plein tarif : 26€

Tarif réduit : 22€

-26 ans : 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/concert-orchestre-rabat-sous-direction-mohamed-amine-debbi-avec-bahaa-ronda +33140513838



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