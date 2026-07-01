Concert orgue et flûte par Guillaume Gionta et Anne Pommé, Église Sainte-Perpétue-et-Félicité, Nîmes

Informations pratiques

Concert orgue et flûte par Guillaume Gionta et Anne Pommé Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cet orgue, construit par Cavaillé-Coll en 1864 et classé au titre des Monuments historiques, n’a jamais été restauré. C’est ce qui fait son authenticité, mais explique aussi son état actuel.

Guillaume Gionta et Anne Pommé proposent un concert faisant dialoguer l’orgue de chœur et la flûte traversière.

Ce concert est organisé au profit de la restauration du grand orgue.

Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Boulevard de Prague, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Triangle de la Gare Gard Occitanie L’église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité de Nîmes est une église de style éclectique, typique du Second Empire. Le clocher en façade possède une haute flèche, dominant de 71 mètres l’esplanade Charles-de-Gaulle.

L’église a été conçue par l’architecte Léon Feuchère et sa décoration a été réalisée par Joseph Felon. Sa première pierre a été posée en octobre 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. Le gros œuvre a été achevé à l’automne 1862, mais les aménagements ont été terminés en 1864. L’église a été consacrée en juin 1864.

Cet orgue construit par Cavaillé-Coll en 1864, classé Monument Historique n’a jamais été restauré, ce qui en fait son authenticité, mais aussi son état actuel. Guillaume Gionta et Anne Pommé donnent…

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