Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux

Rue Charles Corbeau Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion des 20 ans de l’orgue de la Cathédrale Notre-Dame d’Evreux, découvrez tout au long de l’année des évènements musicaux merveilleux !

Avec comme invités Jonathan et Tom Scott les frères Scott rejoignez la cathédrale Notre-Dame d’Evreux pour un moment fort, et plein de magie dès 19h.

Un rendez-vous à la hauteur de cette année musicale unique pour célébrer 20 ans d’émotion, de pouvoir et de poésie sous les plafonds voûtés.

Réservation à effectuer au Comptoir des Loisirs.

Prix 12 Euros Prix réduit 10 Euros

Gratuit 18 ans .

Rue Charles Corbeau Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 74 62 72 54

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English : Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux

L’événement Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux Évreux a été mis à jour le 2026-03-17 par Comptoir des Loisirs