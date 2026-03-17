Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux Évreux
Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux Évreux samedi 30 mai 2026.
Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux
Rue Charles Corbeau Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion des 20 ans de l’orgue de la Cathédrale Notre-Dame d’Evreux, découvrez tout au long de l’année des évènements musicaux merveilleux !
Avec comme invités Jonathan et Tom Scott les frères Scott rejoignez la cathédrale Notre-Dame d’Evreux pour un moment fort, et plein de magie dès 19h.
Un rendez-vous à la hauteur de cette année musicale unique pour célébrer 20 ans d’émotion, de pouvoir et de poésie sous les plafonds voûtés.
Réservation à effectuer au Comptoir des Loisirs.
Prix 12 Euros Prix réduit 10 Euros
Gratuit 18 ans .
Rue Charles Corbeau Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 74 62 72 54
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English : Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux
L’événement Concert Orgue et Piano Soirée de Gala à la Cathédrale d’Evreux Évreux a été mis à jour le 2026-03-17 par Comptoir des Loisirs