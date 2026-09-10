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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Concert par Adeline d’Evidence Animation Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

jeudi 8 octobre 2026 · Rue de Grammont · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de Grammont
Adresse
Espace Frichet
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Concert par Adeline d’Evidence Animation

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08 16:30:00

Date(s) :
2026-10-08 2026-11-12

À l’Espace Frichet chansons françaises et internationales par Adeline de 15h à 16h30.
Entrée libre.   .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 

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English : Concert par Adeline d’Evidence Animation

L’événement Concert par Adeline d’Evidence Animation Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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