Concert par Adeline d’Evidence Animation Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains
jeudi 8 octobre 2026 · Rue de Grammont · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Concert par Adeline d’Evidence Animation
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08 16:30:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-11-12
À l’Espace Frichet chansons françaises et internationales par Adeline de 15h à 16h30.
Entrée libre. .
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
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English : Concert par Adeline d’Evidence Animation
L’événement Concert par Adeline d’Evidence Animation Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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