Concert par la Chorale Junior Opéra Mairie de Paris Centre PARIS vendredi 19 juin 2026.

Concert par la Chorale Junior Opéra

Opéra pour enfants : La Fille du capitaine de Julien Joubert

Direction Morgane PAQUETTE

Entrée dans la limite des places disponibles

Le Conservatoire Mozart présente son concert, vendredi 19 juin à 19h à la Mairie Paris Centre

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Priorité aux familles des élèves

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS



Afficher la carte du lieu Mairie de Paris Centre et trouvez le meilleur itinéraire

