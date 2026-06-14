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Concert par la Chorale Junior Opéra Mairie de Paris Centre PARIS

Concert par la Chorale Junior Opéra Mairie de Paris Centre PARIS

Concert par la Chorale Junior Opéra Mairie de Paris Centre PARIS vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Mairie de Paris Centre

Adresse : 2 rue Eugene Spuller

Ville : 75003 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : <p>Priorité aux familles des élèves</p>

Concert par la Chorale Junior Opéra

Opéra pour enfants : La Fille du capitaine de Julien Joubert

Direction Morgane PAQUETTE

Entrée dans la limite des places disponibles

Le Conservatoire Mozart présente son concert, vendredi 19 juin à 19h à la Mairie Paris Centre
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Priorité aux familles des élèves

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller  75003 PARIS


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