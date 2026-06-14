Concert par la Chorale Junior Opéra Mairie de Paris Centre PARIS
Concert par la Chorale Junior Opéra Mairie de Paris Centre PARIS vendredi 19 juin 2026.
Concert par la Chorale Junior Opéra
Opéra pour enfants : La Fille du capitaine de Julien Joubert
Direction Morgane PAQUETTE
Entrée dans la limite des places disponibles
Le Conservatoire Mozart présente son concert, vendredi 19 juin à 19h à la Mairie Paris Centre
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Priorité aux familles des élèves
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00
Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS
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