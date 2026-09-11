Concert par les élèves du Conservatoire Hector-Berlioz, Conservatoire Hector-Berlioz, Paris

Informations pratiques

Concert par les élèves du Conservatoire Hector-Berlioz 19 et 20 septembre Conservatoire Hector-Berlioz Paris

Inscription via Weezevent à partir du 1er septembre 2026 à 8 h 00. Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les élèves du Conservatoire Hector-Berlioz auront le plaisir de se produire à l’issue des visites. Deux concerts seront proposés, le samedi 19 septembre à 17h30 et le dimanche 20 septembre à 11h, mettant à l’honneur des oeuvres musicales en lien avec le thème du patrimoine, mais aussi du matrimoine, à travers une programmation incluant notamment des compositrices dont le rôle dans l’histoire de la musique mérite d’être mieux connu et reconnu.

Conservatoire Hector-Berlioz 6 rue Pierre-Bullet 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-du-patrimoine-2-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-du-patrimoine-3-1 »}] Depuis 1981, le conservatoire du 10e arrondissement est situé rue Pierre Bullet, à l’arrière de la Mairie, au sein de l’hôtel Gouthière, dont la façade sur cour et certaines pièces sont inscrites aux monuments historiques.

Concert des élèves du Conservatoire Hector-Berlioz

Façade sur cour. 6, rue Pierre-Bullet, Paris 10e. 1920 © Charles Lansiaux / DHAAP-Ville de Paris