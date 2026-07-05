Concert Passions Latines place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Passions Latines

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-04-13 20:00:00

fin : 2027-04-13 21:00:00

Date(s) :

2027-04-13

Contre-ténor Paul-Antoine Bénos-Djian

Piano Bianca Chillemi

Avec le contre-ténor Paul-Antoine Bénos-Djian et la pianiste Bianca Chillemi, ce récital suit un fil sensible entre Espagne, Argentine et Brésil. Aux mélodies de Guastavino et Ginastera répondent des pages brésiliennes, des pièces inspirées du folklore argentin pour piano et quelques arrangements de chansons populaires qui prolongent ce paysage avec une touche plus personnelle. Porté depuis sa création par plusieurs scènes et festivals, ce programme a trouvé au fil des concerts sa respiration propre, entre raffinement du récital, élan du chant populaire et plaisir très direct de la mélodie. La parution au printemps 2026, du disque enregistré pour Harmonia Mundi accompagne aujourd’hui une nouvelle étape de son parcours. Il compose un voyage chaleureux, contrasté et immédiatement accessible, où la voix et le piano font entendre une même intensité de lyrisme, de danse, de nostalgie, de lumière, de liberté et de mémoire.Tout public

3 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Countertenor: Paul-Antoine Bénos-Djian

Piano: Bianca Chillemi

Featuring countertenor Paul-Antoine Bénos-Djian and pianist Bianca Chillemi, this recital weaves a delicate thread between Spain, Argentina, and Brazil. The melodies of Guastavino and Ginastera are complemented by Brazilian works, pieces for piano inspired by Argentine folklore, and several arrangements of popular songs that expand on this musical landscape with a more personal touch. Performed since its creation at various venues and festivals, this program has, over the course of its concerts, found its own unique voice, blending the refinement of the recital, the vitality of folk song, and the pure joy of melody. The release in spring 2026 of the album recorded for Harmonia Mundi now marks a new stage in his journey. It weaves a warm, contrasting, and immediately accessible journey, where the voice and the piano convey the same intensity of lyricism, dance, nostalgia, light, freedom, and memory.

L’événement Concert Passions Latines Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY