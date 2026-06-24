Concert Pause Musicale avec l’Orchestre de Picardie Amiens
Concert Pause Musicale avec l’Orchestre de Picardie Amiens mercredi 23 septembre 2026.
Amiens
Concert Pause Musicale avec l’Orchestre de Picardie
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 12:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Musique symphonique
Entrée libre
Musique symphonique
Entrée libre .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
Symphonic Music
Free admission
L’événement Concert Pause Musicale avec l’Orchestre de Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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