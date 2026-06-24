Concert Pause Musicale avec l’Orchestre de Picardie Amiens mercredi 23 septembre 2026.

Amiens

Concert Pause Musicale avec l’Orchestre de Picardie

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 12:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Musique symphonique

Entrée libre

Musique symphonique

Entrée libre .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Symphonic Music

Free admission

L’événement Concert Pause Musicale avec l’Orchestre de Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS