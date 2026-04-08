Concert Philippe Ménard One Man Band Decize
Concert Philippe Ménard One Man Band Decize samedi 25 juillet 2026.
Decize
Concert Philippe Ménard One Man Band
Place Saint-Just Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Philippe Ménard, bluesman hors norme, véritable one-man-band à l’énergie contagieuse.
Percu, guitare, harmonica… tout est là, et en live !
Gratuit .
Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Philippe Ménard One Man Band
L’événement Concert Philippe Ménard One Man Band Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Decize (Nièvre)
- Balade à vélo entre Decize et Fleury-sur-Loire Decize Nièvre 1 mai 2026
- Decize La Machine par l’étang Grénetier Decize Nièvre 1 mai 2026
- Decize, escale Loire Decize Nièvre 1 mai 2026
- Parcours historique du Greffier Barbicho Decize Nièvre 1 mai 2026
- Sentier sensoriel de l’île de Caqueret Decize Nièvre 1 mai 2026