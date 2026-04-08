Decize

Concert Philippe Ménard One Man Band

Place Saint-Just Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Philippe Ménard, bluesman hors norme, véritable one-man-band à l’énergie contagieuse.

Percu, guitare, harmonica… tout est là, et en live !

Gratuit .

Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : Concert Philippe Ménard One Man Band

L’événement Concert Philippe Ménard One Man Band Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)