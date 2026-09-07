Concert photographique « Sous le ciel de Paris », Hôpital Albert Chenevier, Créteil
mercredi 18 novembre 2026 · Hôpital Albert Chenevier · Créteil
Informations pratiques
Concert photographique « Sous le ciel de Paris » Mercredi 18 novembre, 14h00 Hôpital Albert Chenevier Val-de-Marne
Réservé aux patients
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:30:00+01:00
Concert photographique proposé aux étudiants et personnels du Campus Picpus pour fêter le Bicentenaire de la Photographie et dans le cadre de « Santé vous bien ». Ce programme est pensé comme un hommage au Paris de la première moitié du XXe siècle, à travers ses boulevards et avenues, ses fêtes, ses ateliers d’artistes, ses ponts et moulins, ses terrasses, mais aussi la crue de 1910. Une sélection des photos sera projetée en parallèle à un répertoire de chansons, qui créeront une résonance entre texte, musique et image. D’Edith Piaf à Vanessa Paradis, en passant par Charles Aznavour, France Gall et Claude Nougaro, la ville de Paris n’aura cessé d’inspirer l’univers de la chanson française, qui sera ici parcouru sur un siècle entier.
Hôpital Albert Chenevier 40 rue de Mesly Créteil 94010 Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Val-de-Marne Île-de-France
Concert photographique proposé aux étudiants et personnels du Campus Picpus pour fêter le Bicentenaire de la Photographie et dans le cadre de « Santé vous bien ». Ce programme est pensé comme un au de…
©Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
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