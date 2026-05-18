Concert Piaf Aznavour Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Longwy

Longwy

Concert Piaf Aznavour

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l’aviation Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Piaf-Aznavour… une tendresse folle !

En 1946, Charles Aznavour est remarqué par Edith Piaf qui le prend sous son aile.

Débute alors, entre eux, une longue et franche amitié. Elle le fera rentrer dans la grande famille des artistes.

Avec Agnès Ravaux (chant), Guillaume Giraud (chant-piano) et Oleksandr Movchan (accordéon), le trio revisite le répertoire de ces deux grands noms de la chanson française, au cœur de leurs années de gloire et de triomphe.

Sur inscription participation libre et consciente.Tout public

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Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l’aviation Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 81 79 91

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English :

Piaf-Aznavour? a crazy tenderness!

In 1946, Charles Aznavour was spotted by Edith Piaf, who took him under her wing.

The two began a long and frank friendship. She was to make him a member of the great family of artists.

With Agnès Ravaux (vocals), Guillaume Giraud (vocals-piano) and Oleksandr Movchan (accordion), the trio revisits the repertoire of these two great names in French chanson, at the heart of their years of glory and triumph.

Registration required free participation.

L’événement Concert Piaf Aznavour Longwy a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DU GRAND LONGWY