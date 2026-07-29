Concert piano Frédéric Couraillon Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Concert piano Frédéric Couraillon

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Frédéric Couraillon est un artiste complet, à la fois peintre, graveur et pianiste. Formé au Conservatoire national supérieur de Paris, où il obtient un premier prix, il place le piano au cœur de sa sensibilité artistique. La musique, omniprésente dans son atelier, nourrit son imaginaire et joue un rôle essentiel dans son processus créatif.

Il est difficile d’évoquer Frédéric Chopin sans le piano, tant leur lien est étroit. Contrairement à Ludwig van Beethoven, qui en fait un orchestre miniature, Chopin explore le piano dans toute sa singularité expressive. Ses Polonaises et Mazurkas reflètent l’âme de la danse polonaise, tandis que ses Nocturnes, très romantiques, traduisent une profonde mélancolie. Sa musique, comme celle de Wolfgang Amadeus Mozart, possède une portée universelle.

La Sonate D960 de Franz Schubert est une œuvre majeure du répertoire pianistique, que Frédéric Couraillon a abordée progressivement. Sa musique, intime et intemporelle, exige une sonorité et une sensibilité particulières. Bien qu’il ait composé dans plusieurs genres, Schubert reste le maître du lied.

Durée 1H20 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert piano Frédéric Couraillon

L’événement Concert piano Frédéric Couraillon Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais