Concert piano/voix par Ariane Gray Hubert, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt

Concert piano/voix par Ariane Gray Hubert Samedi 23 mai, 21h00 Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Chanteuse, pianiste concertiste et compositrice boulonnaise, Ariane Gray Hubert livrera une prestation vocale et musicale inspirée par les collections du musée des Années 30.

Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com https://twitter.com/Ville_BoulogneB;https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt Sculptures monumentales dans le hall d’entrée. Peintures de l’école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville

Concert piano/voix par Ariane Gray Hubert

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