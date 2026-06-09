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Concert Pierre de Maere La Cartonnerie Reims

Concert Pierre de Maere La Cartonnerie Reims jeudi 5 novembre 2026.

Lieu : La Cartonnerie

Adresse : 84 Rue du Docteur Lemoine

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : jeudi 5 novembre 2026

Fin : jeudi 5 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 30 30 Supplément Tarif réduit

Reims

Concert Pierre de Maere

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05

Date(s) :
2026-11-05

Tout public
Make him famous

C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone. En quelques mois, il a insufflé son goût du panache, mêlant romantisme fiévreux, ironie mordante et sens aigu de la performance.
Révélation masculine aux Victoires de la musique 2023, porté par un premier album Regarde-moi, certifié platine, Pierre de Maere séduit sans jamais se prendre au sérieux et s’impose, avec une aisance et une liberté déconcertante. Il sera de retour sur scène en 2026-27 lors d’une tournée dans toute la France qui passera également par la Belgique, la Suisse et le Luxembourg mais surtout à La Cartonnerie le 5 novembre 2026 !   .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Concert Pierre de Maere

L’événement Concert Pierre de Maere Reims a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne

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