Concert « Pink Turtle », Cour du Fort Vauban, Alès
samedi 8 août 2026 · Cour du Fort Vauban · Alès
Informations pratiques
Concert « Pink Turtle » Samedi 8 août, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00
Le groupe revisite avec originalité les grands classiques du rock, de la pop et du jazz, dans des versions surprenantes et pleines d’humour. Sept musiciens pour un show irrésistible.
Attention ! Événement limité à 500 places.
En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.
©Tostaki
Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
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