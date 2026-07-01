Concert « Pink Turtle », Cour du Fort Vauban, Alès

Informations pratiques

Concert « Pink Turtle » Samedi 8 août, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Le groupe revisite avec originalité les grands classiques du rock, de la pop et du jazz, dans des versions surprenantes et pleines d’humour. Sept musiciens pour un show irrésistible.

Attention ! Événement limité à 500 places.

En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.

©Tostaki

Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Jazz Alès invite Jazzoparc