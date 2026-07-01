UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Alès

Concert « Pink Turtle », Cour du Fort Vauban, Alès

samedi 8 août 2026 · Cour du Fort Vauban · Alès

Concert « Pink Turtle », Cour du Fort Vauban, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Cour du Fort Vauban
Adresse
Boulevard Vauban, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert « Pink Turtle » Samedi 8 août, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Le groupe revisite avec originalité les grands classiques du rock, de la pop et du jazz, dans des versions surprenantes et pleines d’humour. Sept musiciens pour un show irrésistible.
Attention ! Événement limité à 500 places.

En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.

©Tostaki

Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Jazz Alès invite Jazzoparc

À voir aussi à Alès (Gard)