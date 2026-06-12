Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims

Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Parc de Champagne

Adresse : 10 Avenue du Général Giraud

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 Supplément Tarif réduit

Reims

Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales

Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Tout public
Déambulation de l’Harmonie de 3e Canton

1ère partie
Ensemble Canzonieri

2ème partie
Orchestre de la Garde républicaine
Chœur de l’Armée française
Comandante Émilie Fleury, cheffe de Chœur
Colonel Sébastien Billard, direction
Avec la participation de Esther Abrami, violon

PROGRAMME BELLA ITALIA !
Les plus belles musiques du cinéma italien

ENNIO MORRICONE (1928–2020)
Thème de Deborah , Poverty , Chanson de Cockeye ,
Thème principal , extraits de Il était une fois en Amérique
Thème principal , extrait de Le Clan des Siciliens
Thème principal , extrait de Il était une fois dans l’Ouest
Love Theme , Toto et Alfredo , extraits de Cinema Paradiso
Le Hautbois de Gabriel , extrait de Mission

NINO ROTA (1911–1979)
Valse — mandoline , extrait de Le Parrain
Suite symphonique, extrait de La Strada

Grandes ouvertures & Chœurs d’Opéra

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)
Ouverture, La Pie voleuse

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Prélude de l’Acte I, extrait de La Traviata
Grande Marche, extrait de Aida

PIETRO MASCAGNI (1863–1945)
Intermezzo, extrait de Cavalleria rusticana

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Ouverture, La Force du destin

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)
Chœur des buveurs , extrait de Le Comte Ory

GAETANO DONIZETTI (1797–1848)
Rataplan , extrait de La Fille du régiment

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Chœur des matadors , extrait de La Traviata
Si ridesti il leon di Castiglia , extrait de Ernani
Evviva ! Beviam, beviam ! , extrait de Ernani
Chœur des courtisans , extrait de Rigoletto
Chœur des Gitans (Zingari) , extrait de Le Trouvère

Programme susceptible de modification.   .

Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales

L’événement Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

À voir aussi à Reims (Marne)