Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims
Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims samedi 18 juillet 2026.
Reims
Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales
Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Tout public
Déambulation de l’Harmonie de 3e Canton
1ère partie
Ensemble Canzonieri
2ème partie
Orchestre de la Garde républicaine
Chœur de l’Armée française
Comandante Émilie Fleury, cheffe de Chœur
Colonel Sébastien Billard, direction
Avec la participation de Esther Abrami, violon
PROGRAMME BELLA ITALIA !
Les plus belles musiques du cinéma italien
ENNIO MORRICONE (1928–2020)
Thème de Deborah , Poverty , Chanson de Cockeye ,
Thème principal , extraits de Il était une fois en Amérique
Thème principal , extrait de Le Clan des Siciliens
Thème principal , extrait de Il était une fois dans l’Ouest
Love Theme , Toto et Alfredo , extraits de Cinema Paradiso
Le Hautbois de Gabriel , extrait de Mission
NINO ROTA (1911–1979)
Valse — mandoline , extrait de Le Parrain
Suite symphonique, extrait de La Strada
Grandes ouvertures & Chœurs d’Opéra
GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)
Ouverture, La Pie voleuse
GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Prélude de l’Acte I, extrait de La Traviata
Grande Marche, extrait de Aida
PIETRO MASCAGNI (1863–1945)
Intermezzo, extrait de Cavalleria rusticana
GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Ouverture, La Force du destin
GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)
Chœur des buveurs , extrait de Le Comte Ory
GAETANO DONIZETTI (1797–1848)
Rataplan , extrait de La Fille du régiment
GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Chœur des matadors , extrait de La Traviata
Si ridesti il leon di Castiglia , extrait de Ernani
Evviva ! Beviam, beviam ! , extrait de Ernani
Chœur des courtisans , extrait de Rigoletto
Chœur des Gitans (Zingari) , extrait de Le Trouvère
Programme susceptible de modification. .
Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales
L’événement Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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