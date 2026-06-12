Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims samedi 18 juillet 2026.

Reims

Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales

Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

Déambulation de l’Harmonie de 3e Canton

1ère partie

Ensemble Canzonieri

2ème partie

Orchestre de la Garde républicaine

Chœur de l’Armée française

Comandante Émilie Fleury, cheffe de Chœur

Colonel Sébastien Billard, direction

Avec la participation de Esther Abrami, violon

PROGRAMME BELLA ITALIA !

Les plus belles musiques du cinéma italien

ENNIO MORRICONE (1928–2020)

Thème de Deborah , Poverty , Chanson de Cockeye ,

Thème principal , extraits de Il était une fois en Amérique

Thème principal , extrait de Le Clan des Siciliens

Thème principal , extrait de Il était une fois dans l’Ouest

Love Theme , Toto et Alfredo , extraits de Cinema Paradiso

Le Hautbois de Gabriel , extrait de Mission

NINO ROTA (1911–1979)

Valse — mandoline , extrait de Le Parrain

Suite symphonique, extrait de La Strada

Grandes ouvertures & Chœurs d’Opéra

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)

Ouverture, La Pie voleuse

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)

Prélude de l’Acte I, extrait de La Traviata

Grande Marche, extrait de Aida

PIETRO MASCAGNI (1863–1945)

Intermezzo, extrait de Cavalleria rusticana

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)

Ouverture, La Force du destin

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)

Chœur des buveurs , extrait de Le Comte Ory

GAETANO DONIZETTI (1797–1848)

Rataplan , extrait de La Fille du régiment

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)

Chœur des matadors , extrait de La Traviata

Si ridesti il leon di Castiglia , extrait de Ernani

Evviva ! Beviam, beviam ! , extrait de Ernani

Chœur des courtisans , extrait de Rigoletto

Chœur des Gitans (Zingari) , extrait de Le Trouvère

Programme susceptible de modification. .

Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales

L’événement Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès