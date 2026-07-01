LE CELESTE, 19 JUILLET Céleste Reims
dimanche 19 juillet 2026 · Céleste · Reims
Informations pratiques
Reims
LE CELESTE, 19 JUILLET
Céleste 3 Rue des Élus Reims Marne
Tarif : 48 – 48 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Sunday reset et profiter du dimanche pour ralentir et se recentrer ?
Le 19 juillet, à 10h00, on vous accueille à la table à vivre @celestereims pour une matinée dédiée au bien-être et au plaisir !!
Au programme
-1h de cours de pilates sur tapis, dans la salle du restaurant, guidé par Lola, fraîchement certifiée
– Dégustation d’un brunch sucré et salé signé @celestereims
Ce créneau est de 10h00 à 12h00.
Tarif 48€ et les places sont limitées à 6 personnes par créneau.
Tout le matériel est fourni, pensez juste à votre gourde !
Tout billet acheté ne pourra pas être remboursé.
Pilates, brunch et bonne humeur au rendez-vous !! .
Céleste 3 Rue des Élus Reims 51100 Marne Grand Est
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English : LE CELESTE, 19 JUILLET
L’événement LE CELESTE, 19 JUILLET Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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