LE CELESTE, 19 JUILLET Céleste Reims

Informations pratiques

Reims

LE CELESTE, 19 JUILLET

Céleste 3 Rue des Élus Reims Marne

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

Sunday reset et profiter du dimanche pour ralentir et se recentrer ?

Le 19 juillet, à 10h00, on vous accueille à la table à vivre @celestereims pour une matinée dédiée au bien-être et au plaisir !!

Au programme

-1h de cours de pilates sur tapis, dans la salle du restaurant, guidé par Lola, fraîchement certifiée

– Dégustation d’un brunch sucré et salé signé @celestereims

Ce créneau est de 10h00 à 12h00.

Tarif 48€ et les places sont limitées à 6 personnes par créneau.

Tout le matériel est fourni, pensez juste à votre gourde !

Tout billet acheté ne pourra pas être remboursé.

Pilates, brunch et bonne humeur au rendez-vous !! .

Céleste 3 Rue des Élus Reims 51100 Marne Grand Est

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English : LE CELESTE, 19 JUILLET

L’événement LE CELESTE, 19 JUILLET Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne