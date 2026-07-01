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LE CELESTE, 19 JUILLET Céleste Reims

dimanche 19 juillet 2026 · Céleste · Reims

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Céleste
Adresse
3 Rue des Élus
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
48 48 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

LE CELESTE, 19 JUILLET

Céleste 3 Rue des Élus Reims Marne

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Tout public
Sunday reset et profiter du dimanche pour ralentir et se recentrer ?
Le 19 juillet, à 10h00, on vous accueille à la table à vivre @celestereims pour une matinée dédiée au bien-être et au plaisir !!

Au programme
-1h de cours de pilates sur tapis, dans la salle du restaurant, guidé par Lola, fraîchement certifiée
– Dégustation d’un brunch sucré et salé signé @celestereims

Ce créneau est de 10h00 à 12h00.

Tarif 48€ et les places sont limitées à 6 personnes par créneau.
Tout le matériel est fourni, pensez juste à votre gourde !

Tout billet acheté ne pourra pas être remboursé.

Pilates, brunch et bonne humeur au rendez-vous !!   .

Céleste 3 Rue des Élus Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : LE CELESTE, 19 JUILLET

L’événement LE CELESTE, 19 JUILLET Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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